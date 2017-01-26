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ПриватБанк восстановил работу счетов корпорации Cargill

26.01.2017 13:08
Работа счетов Cargill, находящихся на обслуживании в ПриватБанке, полностью восстановлена
Фото: EPA

ПриватБанк в полном объеме восстановил работу счетов американской корпорации Cargill. Как сообщает пресс-служба финучреждения, после проведения инициированных банком технологических операций и получения разъяснений от Фонда гарантирования вкладов физических лиц и Национального банка Украины, работа счетов компании восстановлена в полном объеме.

Первый заместитель председателя правления ПриватБанка Александр Дубровин сообщил, что ситуация со счетами Cargill связана с процедурой передачи банка в госсобственность.

"Все технологические процедуры, связанные с работой счетов компании, были проведены нами в рамках законодательства и в минимально возможные сроки", - отметил Дубровин.

Вчера журналист Александр Дубинский опубликовал на своей странице в Facebook якобы копию письма Cargill, в котором корпорация просит НБУ, Кабмин и Министерство финансов подтвердить  факт списания со счетов Cargill $70 млн в рамках bail-in при национализации ПриватБанка.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ПриватБанк, Банки и банковские услуги
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