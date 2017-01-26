ПриватБанк восстановил работу счетов корпорации Cargill
ПриватБанк в полном объеме восстановил работу счетов американской корпорации Cargill. Как сообщает пресс-служба финучреждения, после проведения инициированных банком технологических операций и получения разъяснений от Фонда гарантирования вкладов физических лиц и Национального банка Украины, работа счетов компании восстановлена в полном объеме.
Первый заместитель председателя правления ПриватБанка Александр Дубровин сообщил, что ситуация со счетами Cargill связана с процедурой передачи банка в госсобственность.
"Все технологические процедуры, связанные с работой счетов компании, были проведены нами в рамках законодательства и в минимально возможные сроки", - отметил Дубровин.
Вчера журналист Александр Дубинский опубликовал на своей странице в Facebook якобы копию письма Cargill, в котором корпорация просит НБУ, Кабмин и Министерство финансов подтвердить факт списания со счетов Cargill $70 млн в рамках bail-in при национализации ПриватБанка.
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