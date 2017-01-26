ПриватБанк запускает сервис для оформления рассрочки через соцсеть Facebook

Клиенты ПриватБанка смогут оформлять рассрочку через Facebook. Как сообщает пресс-служба финучреждения, для этого запустят новый бот-сервис @payparts.



С помощью @payparts пользователи соцсети могут оформить желаемую сумму в кредит, а также найти товары, на которые действует программа беспроцентной рассрочки "Оплата частями".



Новый сервис банка доступен всем держателям платежных карт Приватбанка.



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.