Клиенты ПриватБанка смогут оформлять рассрочку через Facebook
Клиенты ПриватБанка смогут оформлять рассрочку через Facebook. Как сообщает пресс-служба финучреждения, для этого запустят новый бот-сервис @payparts.
С помощью @payparts пользователи соцсети могут оформить желаемую сумму в кредит, а также найти товары, на которые действует программа беспроцентной рассрочки "Оплата частями".
Новый сервис банка доступен всем держателям платежных карт Приватбанка.
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