Межбанк закрылся котировками доллара 27,17/27,20

В четверг, 26 января, торги по доллару США открылись котировками 27,21/27,24, к закрытию котировки составили 27,17/27,20

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,17, максимальные - 27,21. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,20, максимальные - 27,25.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4558/0,4569, к закрытию котировки составили 0,4508/0,4518.

Торги по евро начались с котировок 29,1936/29,2230, к закрытию котировки составили 29,0338/29,0659.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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