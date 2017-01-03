ФГВФЛ обнаружил в активах банка Хрещатик неликвидные бонды

В Фонде гарантирования вкладов полагают, что облигации в активах банка Хрещатик выпустили с целью вывода средств

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) обнаружил в активах банка Хрещатик неликвидные облигации на сумму более 2 млрд грн. ОБ этом ФГВФЛ сообщает на официальном сайте.



Согласно сообщению, в период с 2011 по 2015 год банк выкупил и оприходовал на балансе ценные бумаги на сумму более 2 млрд грн.



"В дальнейшем между банком и эмитентами облигаций были заключены договоры обратного выкупа. По состоянию на декабрь 2016 года обязательства по обратному выкупу ценных бумаг не выполнены", - отмечает фонд.



В ходе проведенной в банке проверки было установлено, что 88% юридических лиц-эмитентов облигаций, приобретенных банком, являются связанными с банком лицами. Большинство облигаций (около 85%) в портфеле банка являются необеспеченными, их эмитенты имеют признаки фиктивности. Большая часть из этих компаний зарегистрирована по одному юридическому адресу, но фактическое местонахождения не установлено. "Выпуск облигаций проводился под инвестиционные проекты. Не исключено, что планов реализовывать их не было, а имела место схема вывода активов", - сообщает ФГВФЛ.



По мнению экспертов, эмитенты указанных ценных бумаг не имеют собственных активов для погашения обязательств перед банком, а вероятно, были созданы с целью контроля инсайдерами за денежными потоками и сокрытия операций по выводу средств банка.



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