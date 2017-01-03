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Наличные курсы валют (данные на 10:00)

03.01.2017 10:18
Во вторник, 3 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 1,60 коп до 26,9120 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 5,77 коп - до 27,5330 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,15 грн, минимальный курс продажи -также 27,15 грн.

Средний курс покупки евро упал на 2,37 коп и составляет 28,0250 грн, средний курс продажи вырос - на 0,60 коп до 29,0100 грн. Продать евро дороже можно за 28,4 грн, купить дешевле - за 28,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 15,4 коп и составляет 3,922 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,8 коп до 4,566 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,4 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - также 4,4 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

26,9120

27,5330

0,3922

0,4566

28,0250

29,0100

Медиана

26,8600

27,6000

0,4160

0,4550

28,0000

28,9000


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 10 банкам Киева и Киевской области к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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