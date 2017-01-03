Наличные курсы валют (данные на 10:00)

Во вторник, 3 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 1,60 коп до 26,9120 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 5,77 коп - до 27,5330 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,15 грн, минимальный курс продажи -также 27,15 грн.

Средний курс покупки евро упал на 2,37 коп и составляет 28,0250 грн, средний курс продажи вырос - на 0,60 коп до 29,0100 грн. Продать евро дороже можно за 28,4 грн, купить дешевле - за 28,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 15,4 коп и составляет 3,922 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,8 коп до 4,566 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,4 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - также 4,4 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,9120 27,5330 0,3922 0,4566 28,0250 29,0100 Медиана 26,8600 27,6000 0,4160 0,4550 28,0000 28,9000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 10 банкам Киева и Киевской области к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)