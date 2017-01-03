Наличные курсы валют (данные на 10:00)
Средний курс продажи американской валюты упал на 5,77 коп - до 27,5330 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,15 грн, минимальный курс продажи -также 27,15 грн.
Средний курс покупки евро упал на 2,37 коп и составляет 28,0250 грн, средний курс продажи вырос - на 0,60 коп до 29,0100 грн. Продать евро дороже можно за 28,4 грн, купить дешевле - за 28,6 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 15,4 коп и составляет 3,922 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,8 коп до 4,566 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,4 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - также 4,4 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,9120
|
27,5330
|
0,3922
|
0,4566
|
28,0250
|
29,0100
|
Медиана
|
26,8600
|
27,6000
|
0,4160
|
0,4550
|
28,0000
|
28,9000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 10 банкам Киева и Киевской области к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
96070
-
55989
-
22219
-
13465
-
12845