Наличные курсы валют (данные на 12:00)

Во вторник, 3 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 1,47 коп до 26,8813 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 5,93 коп - до 27,5313 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,15 грн, минимальный курс продажи - 27,1 грн.

Средний курс покупки евро упал на 13,20 коп и составляет 27,9167 грн, средний курс продажи упал - на 1,73 коп до 28,9867 грн. Продать евро дороже можно за 28,4 грн, купить дешевле - за 28,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 11,6 коп и составляет 3,960 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,9 коп до 4,568 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,4 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - также 4,4 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,8813 27,5313 0,3960 0,4568 27,9167 28,9867 Медиана 26,8200 27,6000 0,4160 0,4550 28,0000 28,9000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 15 банкам Киева и Киевской области к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)