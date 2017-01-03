НБУ судится за ТРЦ Республика

Нацбанк судится за ТРЦ Республика, права на который продает Фонд гарантирования вкладов

В соответствии с постановлением Хозяйственного суда Киева от 15 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) в рамках иска к кипрской компании Berlinotto просит суд обратить взыскание по договору залога корпоративных прав от 5 мая 2014 года на корпоративные права ответчика в компании Мегаполисжилстрой (85,19% в уставном капитале) в счет частичного погашения задолженности обанкротившегося банка Надра перед НБУ по кредитному договору N47 от 7 октября 2008. Об этом сообщает Finbalance.



Мегаполисжилстрой СМИ связывали с Дмитрием Фирташем и Сергеем Левочкиным в контексте недостроенного проекта ТРЦ Республика. Застройщик оценивал уровень готовности проекта на 80%.



В середине декабря Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сообщил, что планирует в марте продать права требования по кредитам юрлиц банка Надра, объединенных в один лот, в обеспечение которых, в частности, передан "крупнейший в стране недостроенный торгово-развлекательный центр". "Учитывая, что активы находятся в залоге НБУ, аукцион по продаже лота состоится через систему ProZorro.Продажи", - говорилось в сообщении ФГВФЛ.



В 2015 году директор-распорядитель фонда Константин Ворушилин заявлял, что НБУ может продать ТРЦ Республика. Как отмечалось, его стоимость может превышать 1 млрд грн.



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