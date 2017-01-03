НБУ судится за ТРЦ Республика
В соответствии с постановлением Хозяйственного суда Киева от 15 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) в рамках иска к кипрской компании Berlinotto просит суд обратить взыскание по договору залога корпоративных прав от 5 мая 2014 года на корпоративные права ответчика в компании Мегаполисжилстрой (85,19% в уставном капитале) в счет частичного погашения задолженности обанкротившегося банка Надра перед НБУ по кредитному договору N47 от 7 октября 2008. Об этом сообщает Finbalance.
Мегаполисжилстрой СМИ связывали с Дмитрием Фирташем и Сергеем Левочкиным в контексте недостроенного проекта ТРЦ Республика. Застройщик оценивал уровень готовности проекта на 80%.
В середине декабря Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сообщил, что планирует в марте продать права требования по кредитам юрлиц банка Надра, объединенных в один лот, в обеспечение которых, в частности, передан "крупнейший в стране недостроенный торгово-развлекательный центр". "Учитывая, что активы находятся в залоге НБУ, аукцион по продаже лота состоится через систему ProZorro.Продажи", - говорилось в сообщении ФГВФЛ.
В 2015 году директор-распорядитель фонда Константин Ворушилин заявлял, что НБУ может продать ТРЦ Республика. Как отмечалось, его стоимость может превышать 1 млрд грн.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
96813
-
57215
-
22378
-
13643
-
13545