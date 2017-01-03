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Доходность банковских сбережений снизилась

03.01.2017 16:35
Обзор актуальных депозитных программ, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 03.01.2017)

За последнюю неделю ушедшего года процентные ставки по депозитам снизились для всех валют. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 03.01.2017, см. Таблицу 1). Снизили ставки БМБанк, ВернумБанк, ПриватБанк

Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне максимально снизилась для вкладов сроком от 3 до 6 месяцев (на 0,11 п.п. до 14,96% годовых). Снизили доходность и депозиты на срок от 6 до 12 месяцев (на 0,10 п.п. до 15,77%). Сбережения на период свыше 12 месяцев упали в цене на 0,07 п.п. до 15,45% годовых. Подешевели и бессрочные сбережения (на 0,03 п.п. до 8,14%). Не изменилась доходность вкладов сроком до 1 месяца (13,04%) и от 1 до 3 месяцев (12,24%).

Депозиты в гривне: актуальные условия 

Что касается вкладов в долларах США, лидерами падения доходности стали вклады сроком от 1 до 3 месяцев (на 0,28 п.п. до  3,08%). Чуть меньше подешевели депозиты на срок до 1 месяца (на 0,25 п.п. до 3,03%). Синхронно опустились ставки для вкладов периодом свыше 12 месяцев и для бессрочных сбережений (на 0,04 п.п. до 5,01% и до  1,51% годовых соответственно). Депозиты сроком от 6 до 12 месяцев упали в цене на 0,03 п.п. до 4,84% годовых. Ставка для вкладов на период от 3 до 6 месяцев снизилась на 0,02 п.п. до 4,31% годовых.

Депозиты в долларах США: актуальные условия

Средняя процентная ставка по вкладам в евро, максимально опустилась также для вкладов сроком от 1 до 3 месяцев (на 0,33 п.п. до 2,63%). Менее упали в цене вклады сроком до 1 месяца (на 0,21 п.п. до 1,51%). Синхронно снизились ставки для депозитов сроком свыше 12 месяцев и для бессрочных сбережений (на 0,02 п.п. до 4,45% и до 1,27% годовых соответственно). Без изменений остались вклады на период от 3 до 6 месяцев (3,54%) и от 6 до 12 месяцев (4,08%). 

Депозиты в евро: актуальные условия   

Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 03.01.17

Валюта

бессрочный

до месяца

от 1 до 3 месяцев

от 3 до 6 месяцев

от 6 до 12 месяцев

от 12 месяцев

UAH

8,14%

13,04%

12,24%

14,96%

15,77%

15,45%

USD

1,51%

3,03%

3,08%

4,31%

4,84%

5,01%

EUR

1,27%

1,51%

2,63%

3,54%

4,07%

4,45%

На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последнюю неделю.

*Обзор составлен на основании данных по 164 депозитным программам от 32 украинских банков, дата последнего обновления - 03.01.17

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Депозиты
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