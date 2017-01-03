Доходность банковских сбережений снизилась

Обзор актуальных депозитных программ, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 03.01.2017)

За последнюю неделю ушедшего года процентные ставки по депозитам снизились для всех валют. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 03.01.2017, см. Таблицу 1). Снизили ставки БМБанк, ВернумБанк, ПриватБанк

Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне максимально снизилась для вкладов сроком от 3 до 6 месяцев (на 0,11 п.п. до 14,96% годовых). Снизили доходность и депозиты на срок от 6 до 12 месяцев (на 0,10 п.п. до 15,77%). Сбережения на период свыше 12 месяцев упали в цене на 0,07 п.п. до 15,45% годовых. Подешевели и бессрочные сбережения (на 0,03 п.п. до 8,14%). Не изменилась доходность вкладов сроком до 1 месяца (13,04%) и от 1 до 3 месяцев (12,24%).

Депозиты в гривне: актуальные условия

Что касается вкладов в долларах США, лидерами падения доходности стали вклады сроком от 1 до 3 месяцев (на 0,28 п.п. до 3,08%). Чуть меньше подешевели депозиты на срок до 1 месяца (на 0,25 п.п. до 3,03%). Синхронно опустились ставки для вкладов периодом свыше 12 месяцев и для бессрочных сбережений (на 0,04 п.п. до 5,01% и до 1,51% годовых соответственно). Депозиты сроком от 6 до 12 месяцев упали в цене на 0,03 п.п. до 4,84% годовых. Ставка для вкладов на период от 3 до 6 месяцев снизилась на 0,02 п.п. до 4,31% годовых.

Депозиты в долларах США: актуальные условия

Средняя процентная ставка по вкладам в евро, максимально опустилась также для вкладов сроком от 1 до 3 месяцев (на 0,33 п.п. до 2,63%). Менее упали в цене вклады сроком до 1 месяца (на 0,21 п.п. до 1,51%). Синхронно снизились ставки для депозитов сроком свыше 12 месяцев и для бессрочных сбережений (на 0,02 п.п. до 4,45% и до 1,27% годовых соответственно). Без изменений остались вклады на период от 3 до 6 месяцев (3,54%) и от 6 до 12 месяцев (4,08%).

Депозиты в евро: актуальные условия

Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 03.01.17

Валюта бессрочный до месяца от 1 до 3 месяцев от 3 до 6 месяцев от 6 до 12 месяцев от 12 месяцев UAH 8,14% 13,04% 12,24% 14,96% 15,77% 15,45% USD 1,51% 3,03% 3,08% 4,31% 4,84% 5,01% EUR 1,27% 1,51% 2,63% 3,54% 4,07% 4,45%

На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последнюю неделю.

*Обзор составлен на основании данных по 164 депозитным программам от 32 украинских банков, дата последнего обновления - 03.01.17