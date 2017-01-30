Межбанк закрылся котировками доллара 27,10/27,14

В понедельник, 30 января, торги по доллару США открылись котировками 27,16/27,19, к закрытию котировки составили 27,10/27,14

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,09, максимальные - 27,16. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,12, максимальные - 27,19.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4509/0,4519 к закрытию котировки составили 0,4507/0,4517.

Торги по евро начались с котировок 29,0476/29,0797, к закрытию котировки составили 28,8750/28,9149.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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