НБУ укрепил гривню на 8 коп

Нацбанк повысил официальный курс гривни на 8 копеек

На 31 января НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2711,9036 грн за $100;

2882,7535 грн за 100 евро;

4,5077 грн за 10 руб РФ.



На 30 января Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2719,2242 грн за $100;

2904,4034 грн за 100 евро;

4,5080 грн за 10 руб РФ.





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