Официальные курсы банковских металлов на 31.01.2017

Нацбанк Украины установил на 31 января следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 323475,86 грн;

серебро - 4637,36 грн;

платина - 261698,70 грн;

палладий - 195799,44 грн.

Напомним, на 30 января были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 322010,53 грн;

серебро - 4541,10 грн;

платина - 264308,59 грн;

палладий - 194968,38 грн.

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