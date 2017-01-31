Deutsche Bank оштрафовали за вывод денег из России

Deutsche Bank заплатит $630 штрафа млн за нелегальный вывод $10 млрд из страны-агрессора

Deutsche Bank заплатит штраф в размере $630 млн за нелегальную схему вывода $10 млрд из России. Об этом сообщает BBC.



Банк согласился выплатить $425 млн по соглашению, заключенному с департаментом финансовых услуг Нью-Йорка. Еще $204 млн банк заплатит Управлению по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA).



Регулятор уточняет, что $10 млрд были нелегально выведены из страны-агерссора с помощью так называемых зеркальных сделок, которые заключались через московский, лондонский и нью-йоркский офисы банка. Американский и британский финансовые регуляторы выяснили, что "зеркальные" транзакции осуществлялись в Deutsche Bank с 2011 по 2015 годы. В ходе таких сделок клиенты московского отделения банка размещали заказы на покупку акций российских компаний в рублях. После этого - зачастую в тот же день - связанные с покупателем компании продавали те же акции по той же цене в Лондоне. Продавец, как правило, был зарегистрирован в офшоре и платил долларами.



В эту схему были вовлечены около 12 компаний. Ни одна из сделок не имеет признаков экономической целесообразности, говорится в сообщении департамента финансовых услуг Нью-Йорка. Власти США считают, что у Deutsche Bank было много возможностей выявить и пресечь нелегальную схему, однако руководство банка ими не воспользовалось.



Ранее Deutsche Bank и Министерство юстиции США достигли соглашения по делу о продаже проблемных ипотечных облигаций перед финансовым кризисом 2008 года. Крупнейший немецкий коммерческий банк обязался выплатить штраф в размере $3,1 млрд.



Deutsche Bank также должен направить $4,1 млрд на возмещение убытков американским клиентам.



Deutsche Bank также должен выплатить штраф в $95 млн за уклонение от федеральных налогов в США. Финучреждение пыталось обойти налоговое законодательство США в 2000 году, используя фиктивную компанию.



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