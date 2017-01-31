 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  27.37  27.84   EUR:  29.00  29.85
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
Самообразование
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Экс-глава банка Михайловский Дорошенко исчез

31.01.2017 09:25
Бывший председатель правления Банка Михайловский Игорь Дорошенко исчез из-под домашнего ночного ареста
Игорь Дорошенко (фото - FinClub)

По ходатайству прокуратуры Киева суд дал разрешение на задержание экс-главы банка Михайловский Игоря Дорошенко. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Отмечается, что экс-главу банка суд разрешил задержать для дальнейшего решения вопроса об изменении меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей.

В пятницу, 27 января, Дорошенко не явился к следователю прокуратуры для объявления нового подозрения. Сообщается, что кроме хищения имущества ему инкриминируется доведение банка до банкротства.

Проверка информации о якобы болезни Дорошенко, предоставленная его адвокатом, документально подтвердила об отсутствии оснований для его госпитализации, отметили в прокуратуре.

"В настоящее время органами прокуратуры и СБУ принимаются меры для установления местонахождения подозреваемого и исполнения решения суда о его задержании", - говорится в сообщении.

Ранее сегодня издание FinClub сообщило, что бывший глава правления Банка Михайловский Игорь Дорошенко сбежал из-под домашнего ночного ареста. Ранее сотрудники СБУ сообщали, что имеют сведения о намерении Дорошенко с семьей уехать в Канаду. "Его жена подбирает там садик для детей", - говорил собеседник.

Дорошенко - ключевой подозреваемый в деле Банка Михайловского. Правоохранители расследуют хищение из банка более 2 млрд грн, в том числе, ущерб на 870 млн грн инкриминировали Дорошенко.

Шевченковский суд Киева отправил под домашний арест Дорошенко в начале декабря прошлого года. Столичная прокуратура просила суд об аресте подозреваемого.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банк Михайловский, Дорошенко
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров