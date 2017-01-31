Экс-глава банка Михайловский Дорошенко исчез

Бывший председатель правления Банка Михайловский Игорь Дорошенко исчез из-под домашнего ночного ареста

По ходатайству прокуратуры Киева суд дал разрешение на задержание экс-главы банка Михайловский Игоря Дорошенко. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Отмечается, что экс-главу банка суд разрешил задержать для дальнейшего решения вопроса об изменении меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей.

В пятницу, 27 января, Дорошенко не явился к следователю прокуратуры для объявления нового подозрения. Сообщается, что кроме хищения имущества ему инкриминируется доведение банка до банкротства.

Проверка информации о якобы болезни Дорошенко, предоставленная его адвокатом, документально подтвердила об отсутствии оснований для его госпитализации, отметили в прокуратуре.

"В настоящее время органами прокуратуры и СБУ принимаются меры для установления местонахождения подозреваемого и исполнения решения суда о его задержании", - говорится в сообщении.

Ранее сегодня издание FinClub сообщило, что бывший глава правления Банка Михайловский Игорь Дорошенко сбежал из-под домашнего ночного ареста. Ранее сотрудники СБУ сообщали, что имеют сведения о намерении Дорошенко с семьей уехать в Канаду. "Его жена подбирает там садик для детей", - говорил собеседник.

Дорошенко - ключевой подозреваемый в деле Банка Михайловского. Правоохранители расследуют хищение из банка более 2 млрд грн, в том числе, ущерб на 870 млн грн инкриминировали Дорошенко.

Шевченковский суд Киева отправил под домашний арест Дорошенко в начале декабря прошлого года. Столичная прокуратура просила суд об аресте подозреваемого.