Экс-глава банка Михайловский Дорошенко исчез
По ходатайству прокуратуры Киева суд дал разрешение на задержание экс-главы банка Михайловский Игоря Дорошенко. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Отмечается, что экс-главу банка суд разрешил задержать для дальнейшего решения вопроса об изменении меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей.
В пятницу, 27 января, Дорошенко не явился к следователю прокуратуры для объявления нового подозрения. Сообщается, что кроме хищения имущества ему инкриминируется доведение банка до банкротства.
Проверка информации о якобы болезни Дорошенко, предоставленная его адвокатом, документально подтвердила об отсутствии оснований для его госпитализации, отметили в прокуратуре.
"В настоящее время органами прокуратуры и СБУ принимаются меры для установления местонахождения подозреваемого и исполнения решения суда о его задержании", - говорится в сообщении.
Ранее сегодня издание FinClub сообщило, что бывший глава правления Банка Михайловский Игорь Дорошенко сбежал из-под домашнего ночного ареста. Ранее сотрудники СБУ сообщали, что имеют сведения о намерении Дорошенко с семьей уехать в Канаду. "Его жена подбирает там садик для детей", - говорил собеседник.
Дорошенко - ключевой подозреваемый в деле Банка Михайловского. Правоохранители расследуют хищение из банка более 2 млрд грн, в том числе, ущерб на 870 млн грн инкриминировали Дорошенко.
Шевченковский суд Киева отправил под домашний арест Дорошенко в начале декабря прошлого года. Столичная прокуратура просила суд об аресте подозреваемого.
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