 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  27.16  27.69   EUR:  28.78  29.70
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
Самообразование
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Ощадбанк купил ИТ-оборудование на 211 млн грн

31.01.2017 10:45
Ощадбанк заключил с Эс Энд Ти Украина договор о покупке ИТ-оборудования на 210,65 млн грн

Государственный Ощадбанк 27 декабря заключил два соглашения с компанией Эс Энд Ти Украина о закупке оборудования и программного обеспечения на 210,65 млн грн. Об этом пишут Наші гроші.

За 169,93 млн грн приобретен аппаратно-программный комплекс системы хранения данных для процессингового центра. На закупку программного обеспечения для модернизации программно-аппаратного комплекса для централизованного управления процессами информационной безопасности пойдет еще 40,72 млн грн.

По данным сайта Ощадбанка, конкурентами являлись компании Авалис и Корпоративные Бизнес Системы.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Ощадбанк
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров