Ощадбанк купил ИТ-оборудование на 211 млн грн

Ощадбанк заключил с Эс Энд Ти Украина договор о покупке ИТ-оборудования на 210,65 млн грн

Государственный Ощадбанк 27 декабря заключил два соглашения с компанией Эс Энд Ти Украина о закупке оборудования и программного обеспечения на 210,65 млн грн. Об этом пишут Наші гроші.



За 169,93 млн грн приобретен аппаратно-программный комплекс системы хранения данных для процессингового центра. На закупку программного обеспечения для модернизации программно-аппаратного комплекса для централизованного управления процессами информационной безопасности пойдет еще 40,72 млн грн.



По данным сайта Ощадбанка, конкурентами являлись компании Авалис и Корпоративные Бизнес Системы.



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