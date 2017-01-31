Ощадбанк купил ИТ-оборудование на 211 млн грн
Государственный Ощадбанк 27 декабря заключил два соглашения с компанией Эс Энд Ти Украина о закупке оборудования и программного обеспечения на 210,65 млн грн. Об этом пишут Наші гроші.
За 169,93 млн грн приобретен аппаратно-программный комплекс системы хранения данных для процессингового центра. На закупку программного обеспечения для модернизации программно-аппаратного комплекса для централизованного управления процессами информационной безопасности пойдет еще 40,72 млн грн.
По данным сайта Ощадбанка, конкурентами являлись компании Авалис и Корпоративные Бизнес Системы.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
16931
-
10179
-
8183
-
5669
-
4328