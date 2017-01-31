Экс-глава Банка Михайловский о побеге: Не скрывался и не планирую

Игорь Дорошенко утверждает, что находится в больнице и якобы всех предупредил

Бывший глава правления банка Михайловский опроверг информацию о своем побеге из-под домашнего ареста. Об этом она написал в Facebook.

"Друзья, с четверга (26 января, - ред.) нахожусь в больнице. Был госпитализирован по скорой помощи. Не скрывался и не планирую. Все обязанности, возложенные законодательством, в т.ч. по информированию соотв. инстанций, я и адвокаты выполняем (проинформировали следствие и прокуратуру в установленные сроки с наличием соотв. подтверждающих документов)", - сообщил Дорошенко.

Напомним, в прокуратуре Киева сообщили, что по их ходатайству суд дал разрешение на задержание экс-главы банка Михайловский Игоря Дорошенко.

В прокуратуре пояснили, что в пятницу, 27 января, Дорошенко не явился к следователю прокуратуры для объявления нового подозрения. Сообщается, что кроме хищения имущества ему инкриминируется доведение банка до банкротства.

"Проверка информации о якобы болезни Дорошенко, предоставленная его адвокатом, документально подтвердила об отсутствии оснований для его госпитализации", - отметили в прокуратуре.

Дорошенко - ключевой подозреваемый в деле Банка Михайловского. Правоохранители расследуют хищение из банка более 2 млрд грн, в том числе, ущерб на 870 млн грн инкриминировали Дорошенко.

Шевченковский суд Киева отправил под домашний арест Дорошенко в начале декабря 2016 г. Столичная прокуратура просила суд об аресте подозреваемого.

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