Экс-глава Банка Михайловский о побеге: Не скрывался и не планирую
Бывший глава правления банка Михайловский опроверг информацию о своем побеге из-под домашнего ареста. Об этом она написал в Facebook.
"Друзья, с четверга (26 января, - ред.) нахожусь в больнице. Был госпитализирован по скорой помощи. Не скрывался и не планирую. Все обязанности, возложенные законодательством, в т.ч. по информированию соотв. инстанций, я и адвокаты выполняем (проинформировали следствие и прокуратуру в установленные сроки с наличием соотв. подтверждающих документов)", - сообщил Дорошенко.
Напомним, в прокуратуре Киева сообщили, что по их ходатайству суд дал разрешение на задержание экс-главы банка Михайловский Игоря Дорошенко.
В прокуратуре пояснили, что в пятницу, 27 января, Дорошенко не явился к следователю прокуратуры для объявления нового подозрения. Сообщается, что кроме хищения имущества ему инкриминируется доведение банка до банкротства.
"Проверка информации о якобы болезни Дорошенко, предоставленная его адвокатом, документально подтвердила об отсутствии оснований для его госпитализации", - отметили в прокуратуре.
Дорошенко - ключевой подозреваемый в деле Банка Михайловского. Правоохранители расследуют хищение из банка более 2 млрд грн, в том числе, ущерб на 870 млн грн инкриминировали Дорошенко.
Шевченковский суд Киева отправил под домашний арест Дорошенко в начале декабря 2016 г. Столичная прокуратура просила суд об аресте подозреваемого.
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