Двое инвесторов заинтересовались Platinum Bank - ФГВФЛ

Продлен срок подачи предложений по выведению Platinum Bank с рынка, напоминает Фонд гарантирования вкладов

Два потенциальных инвестора подали заявки на доступ к информационной комнате для ознакомления с финансовой отчетностью и документами Platinum Bank. Об этом Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сообщает на официальном сайте.



Фонд продлил срок подачи конкурсных предложений лицами, которые планируют участвовать в выведении этого неплатежеспособного банка с рынка, до 6 февраля. Соответственно, продлен срок рассмотрения таких предложений до 9 февраля.



Независимо от результатов конкурса, выплаты гарантированной суммы вкладчикам Platinum Bank начнутся в сроки, предусмотренные законодательством, которые приходятся на третью декаду февраля текущего года.



Сейчас ФГВФЛ формирует общий реестр вкладчиков Platinum Bank. Около 99% вкладчиков смогут получить свои средства в полном объеме.



Фонд напоминает, что Platinum Bank - первое финучреждение, где гарантированная сумма будет выплачиваться также физлицам-предпринимателям.



Сумма средств, которую может возместить ФГВФЛ, на 11 января составляла около 4,9 млрд грн.



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