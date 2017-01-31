Двое инвесторов заинтересовались Platinum Bank - ФГВФЛ
Два потенциальных инвестора подали заявки на доступ к информационной комнате для ознакомления с финансовой отчетностью и документами Platinum Bank. Об этом Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сообщает на официальном сайте.
Фонд продлил срок подачи конкурсных предложений лицами, которые планируют участвовать в выведении этого неплатежеспособного банка с рынка, до 6 февраля. Соответственно, продлен срок рассмотрения таких предложений до 9 февраля.
Независимо от результатов конкурса, выплаты гарантированной суммы вкладчикам Platinum Bank начнутся в сроки, предусмотренные законодательством, которые приходятся на третью декаду февраля текущего года.
Сейчас ФГВФЛ формирует общий реестр вкладчиков Platinum Bank. Около 99% вкладчиков смогут получить свои средства в полном объеме.
Фонд напоминает, что Platinum Bank - первое финучреждение, где гарантированная сумма будет выплачиваться также физлицам-предпринимателям.
Сумма средств, которую может возместить ФГВФЛ, на 11 января составляла около 4,9 млрд грн.
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