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Двое инвесторов заинтересовались Platinum Bank - ФГВФЛ

31.01.2017 11:39
Продлен срок подачи предложений по выведению Platinum Bank с рынка, напоминает Фонд гарантирования вкладов
Фото: Getty Images

Два потенциальных инвестора подали заявки на доступ к информационной комнате для ознакомления с финансовой отчетностью и документами Platinum Bank. Об этом Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сообщает на официальном сайте.

Фонд продлил срок подачи конкурсных предложений лицами, которые планируют участвовать в выведении этого неплатежеспособного банка с рынка, до 6 февраля. Соответственно, продлен срок рассмотрения таких предложений до 9 февраля.

Независимо от результатов конкурса, выплаты гарантированной суммы вкладчикам Platinum Bank начнутся в сроки, предусмотренные законодательством, которые приходятся на третью декаду февраля текущего года.

Сейчас ФГВФЛ формирует общий реестр вкладчиков Platinum Bank. Около 99% вкладчиков смогут получить свои средства в полном объеме.

Фонд напоминает, что Platinum Bank - первое финучреждение, где гарантированная сумма будет выплачиваться также физлицам-предпринимателям.

Сумма средств, которую может возместить ФГВФЛ, на 11 января составляла около 4,9 млрд грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, платинум банк, Фонд гарантирования вкладов
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