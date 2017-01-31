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Курс покупки наличного доллара упал на 16 копеек

31.01.2017 12:00
Во вторник, 31 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 16,57 коп до 27,1787 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 14,17 коп - до 27,7323 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,3 грн, минимальный курс продажи - 27,59 грн.

Средний курс покупки евро упал на 23,10 коп и составляет 28,8517 грн, средний курс продажи упал - на 17,63 коп до 29,7090 грн. Продать евро дороже можно за 29,2 грн, купить дешевле - за 29,35 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,3 коп и составляет 4,278 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 3,7 коп до 4,668 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,56 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

Продажа

Средний курс

27,1787

27,7323

0,4278

0,4668

28,8517

29,7090

Медиана

27,2000

27,7000

0,4400

0,4650

28,8000

29,7000


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам Киева и Киевской области к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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Теги: наличные курсы
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