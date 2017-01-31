Курс покупки наличного доллара упал на 16 копеек
Средний курс продажи американской валюты упал на 14,17 коп - до 27,7323 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,3 грн, минимальный курс продажи - 27,59 грн.
Средний курс покупки евро упал на 23,10 коп и составляет 28,8517 грн, средний курс продажи упал - на 17,63 коп до 29,7090 грн. Продать евро дороже можно за 29,2 грн, купить дешевле - за 29,35 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,3 коп и составляет 4,278 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 3,7 коп до 4,668 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,56 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
Продажа
|
Средний курс
|
27,1787
|
27,7323
|
0,4278
|
0,4668
|
28,8517
|
29,7090
|
Медиана
|
27,2000
|
27,7000
|
0,4400
|
0,4650
|
28,8000
|
29,7000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам Киева и Киевской области к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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