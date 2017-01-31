Курс евро на межбанке опустился ниже 29 гривень

Во вторник, 31 января, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 27,10/27,14*, к 12:00 котировки составили 27,07/27,10

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,05, максимальные - 27,10. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,10, максимальные - 27,14.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4501/0,4511 к 12:00 котировки составили 0,4503/0,4513.



Торги по евро начались с котировок 29,0322/29,0750, к 12:00 котировки составили 28,9567/28,9888.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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