Экс-главу Имэксбанка подозревают в растрате

Нацполиция объявила о подозрении бывшему председателю правления Имэксбанка Юрию Граматику

Главное следственное управление Национальной полиции объявило о подозрении бывшему председателю правления Имэксбанка Юрию Граматику Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.



"Во время досудебного расследования установлено, что по указанию главы Имэксбанка субъектам хозяйствования, прежде всего связанным с банком лицам, выдавались бланковые кредиты. Кроме того, происходила замена ликвидного обеспечения по кредитным договорам на неликвидное, что повлекло растрату банковских активов", - сообщает Нацполиция.



Юрию Граматику инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.



Окончательная сумма нанесенных убытков устанавливается.



Имэксбанк был отнесен к категории неплатежеспособных в начале 2015 года. На начало 2017 года вкладчики банка получли 4160,9 млн грн в рамках возмещения.



С 2001 года Юрий Граматик работал первым заместителем председателя правления Имэксбанка. В феврале 2010 года его назначили исполняющим обязанности председателя правления, а с августа 2012 года - председателем правления Имэксбанка.



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