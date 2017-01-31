Экс-главу Имэксбанка подозревают в растрате
Главное следственное управление Национальной полиции объявило о подозрении бывшему председателю правления Имэксбанка Юрию Граматику Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"Во время досудебного расследования установлено, что по указанию главы Имэксбанка субъектам хозяйствования, прежде всего связанным с банком лицам, выдавались бланковые кредиты. Кроме того, происходила замена ликвидного обеспечения по кредитным договорам на неликвидное, что повлекло растрату банковских активов", - сообщает Нацполиция.
Юрию Граматику инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.
Окончательная сумма нанесенных убытков устанавливается.
Имэксбанк был отнесен к категории неплатежеспособных в начале 2015 года. На начало 2017 года вкладчики банка получли 4160,9 млн грн в рамках возмещения.
С 2001 года Юрий Граматик работал первым заместителем председателя правления Имэксбанка. В феврале 2010 года его назначили исполняющим обязанности председателя правления, а с августа 2012 года - председателем правления Имэксбанка.
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