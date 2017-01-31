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Экс-главу Имэксбанка подозревают в растрате

31.01.2017 12:34
Нацполиция объявила о подозрении бывшему председателю правления Имэксбанка Юрию Граматику
Фото: Getty Images

Главное следственное управление Национальной полиции объявило о подозрении бывшему председателю правления Имэксбанка Юрию Граматику Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Во время досудебного расследования установлено, что по указанию главы Имэксбанка субъектам хозяйствования, прежде всего связанным с банком лицам, выдавались бланковые кредиты. Кроме того, происходила замена ликвидного обеспечения по кредитным договорам на неликвидное, что повлекло растрату банковских активов", - сообщает Нацполиция.

Юрию Граматику инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.

Окончательная сумма нанесенных убытков устанавливается.

Имэксбанк был отнесен к категории неплатежеспособных в начале 2015 года. На начало 2017 года вкладчики банка получли 4160,9 млн грн в рамках возмещения.

С 2001 года Юрий Граматик работал первым заместителем председателя правления Имэксбанка. В феврале 2010 года его назначили исполняющим обязанности председателя правления, а с августа 2012 года - председателем правления Имэксбанка.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Имэксбанк
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