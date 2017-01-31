ФГВФЛ продаст активы 45 неплатежеспособных банков
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в течение текущей недели запланировал продажу активов 45 неплатежеспособных банков на общую сумму 3,05 млрд грн. Об этом фонд сообщает на официальном сайте.
Из этой суммы на 2,5 млрд грн выставлены права требования по кредитам, на 529,04 млн грн - основные средства банков, которые ликвидируются. Дебиторскую задолженность перед банком Форум ФГВФЛ продаст за 9 млн грн.
На прошлой неделе фонд продал активы 38 неплатежеспособных банков на общую сумму 99,7 млн грн. Из этой суммы 87,15 млн грн - аукционы по продаже основных средств, 9,8 млн грн - прав требования по кредитам.
Более 2,66 млн грн получено в результате непосредственного продажи имущества банков. Остальная сумма - 0,08 млн грн - получена от продажи прочих активов (картин, монет).
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