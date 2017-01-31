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Кабмин назначил своего представителя в ФГВФЛ

31.01.2017 17:11
Представителем правительства в Фонде гарантирования вкладов назначен Юрий Гелетий

Кабинет министров делегировал своим представителем в состав административного совета Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) директора департамента финансовой политики Министерства финансов Юрия Гелетия. Об этом говорится в распоряжении правительства N44-р от 25 января.

"Делегировать в состав административного совета Фонда гарантирования вкладов физических лиц представителя Кабинета министров Гелетия Юрия Игоревича, директора департамента финансовой политики Министерства финансов", - гласит документ.

Согласно закону "О системе гарантирования вкладов физических лиц" административный совет Фонда состоит из пяти человек, один из которых является представителем правительства.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: КМУ, Фонд гарантирования вкладов
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