Кабмин назначил своего представителя в ФГВФЛ
Кабинет министров делегировал своим представителем в состав административного совета Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) директора департамента финансовой политики Министерства финансов Юрия Гелетия. Об этом говорится в распоряжении правительства N44-р от 25 января.
"Делегировать в состав административного совета Фонда гарантирования вкладов физических лиц представителя Кабинета министров Гелетия Юрия Игоревича, директора департамента финансовой политики Министерства финансов", - гласит документ.
Согласно закону "О системе гарантирования вкладов физических лиц" административный совет Фонда состоит из пяти человек, один из которых является представителем правительства.
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