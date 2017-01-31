Экс-главу банка Михайловский доставили в суд
Бывший председатель правления банка Михайловский Игорь Дорошенко задержан и доставлен в суд. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец на своей странице в Facebook.
"Экс-председатель правления банка Михайловский Игорь Дорошенко задержан и доставлен в суд для участия в судебном заседании по изменению меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей", - написала она.
Ранее в прокуратуре Киева сообщили, что по их ходатайству суд дал разрешение на задержание экс-главы банка Михайловский Игоря Дорошенко.
В прокуратуре пояснили, что в пятницу, 27 января, Дорошенко не явился к следователю прокуратуры для объявления нового подозрения. Сообщается, что кроме хищения имущества ему инкриминируется доведение банка до банкротства.
"Проверка информации о якобы болезни Дорошенко, предоставленная его адвокатом, документально подтвердила об отсутствии оснований для его госпитализации", - отметили в прокуратуре.
Дорошенко - ключевой подозреваемый в деле Банка Михайловского. Правоохранители расследуют хищение из банка более 2 млрд грн, в том числе, ущерб на 870 млн грн инкриминировали Дорошенко.
Шевченковский суд Киева отправил под домашний арест Дорошенко в начале декабря 2016 г. Столичная прокуратура просила суд об аресте подозреваемого.
Сегодня Дорошенко опроверг информацию о своем побеге из-под домашнего ареста.
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