Курс продажи наличного доллара вырос на 35 копеек

В среду, 4 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 17,37 коп до 27,0550 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 35,53 коп - до 27,8867 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,5 грн, минимальный курс продажи - также 27,5 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 14,17 коп и составляет 28,0583 грн, средний курс продажи вырос - на 14,13 коп до 29,1280 грн. Продать евро дороже можно за 28,4 грн, купить дешевле - за 28,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 15,7 коп и составляет 4,117 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,2 коп до 4,590 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,43 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,5 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка Продажа Средний курс 27,0550 27,8867 0,4117 0,4590 28,0583 29,1280 Медиана 27,0000 27,9000 0,4200 0,4600 28,0500 29,1500



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам Киева и Киевской области к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)