Курс продажи наличного доллара вырос на 35 копеек
Средний курс продажи американской валюты вырос на 35,53 коп - до 27,8867 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,5 грн, минимальный курс продажи - также 27,5 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 14,17 коп и составляет 28,0583 грн, средний курс продажи вырос - на 14,13 коп до 29,1280 грн. Продать евро дороже можно за 28,4 грн, купить дешевле - за 28,6 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 15,7 коп и составляет 4,117 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,2 коп до 4,590 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,43 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,5 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
Продажа
|
Средний курс
|
27,0550
|
27,8867
|
0,4117
|
0,4590
|
28,0583
|
29,1280
|
Медиана
|
27,0000
|
27,9000
|
0,4200
|
0,4600
|
28,0500
|
29,1500
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам Киева и Киевской области к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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