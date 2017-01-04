Доллар на межбанке подешевел на 25 копеек

В среду, 4 января, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 27,05/27,20*, к 12:00 котировки составили 26,80/26,90

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,80, максимальные - 27,05. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,90, максимальные - 27,20.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4441/0,4471 к 12:00 котировки составили 0,4403/0,4420.



Вместе с тем, торги по евро начались с котировок 28,2320/28,3859, к 12:00 котировки составили 27,9738/28,0755.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"