Доллар на межбанке подешевел на 25 копеек
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,80, максимальные - 27,05. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,90, максимальные - 27,20.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4441/0,4471 к 12:00 котировки составили 0,4403/0,4420.
Вместе с тем, торги по евро начались с котировок 28,2320/28,3859, к 12:00 котировки составили 27,9738/28,0755.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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