ФГВФЛ не смог вернуть кредиты, выведенные из Михаловского

Суд, в который ФГВФЛ обращался по поводу кредитов, выведенных из банка Михайловский, приннял решение не в пользу фонда

26 декабря Окружной админсуд Киева удовлетворил иск компании Плеяда к Фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и признал противоправным и отменил приказ ликвидатора банка Михайловский N108 от 12 октября 2016 года об установлении дополнительных оснований ничтожности договора факторинга N1905 от 19 мая 2016 года, заключенного банком Михайловский и компанией Плеяда. Об этом пишет FinBalance.



Суд также обязал ФГВФЛ воздержаться от совершения действий, направленных на установление ничтожности договора факторинга и воздержаться от сообщения любых лиц о ничтожности указанного договора

В постановлении админсуда указывается, что 10 августа 2016 года этот же суд принял решение, оставленное без изменений постановлением Киевского апелляционного админсуда от 29 сентября об отмене приказа временного администратора от 30 мая о признании ничтожным договора факторинга N1905 от 19 мая.



Согласно документу, учитывая это, "суд считает установленными и такими, которые не требуют доказывания обстоятельства отсутствия предусмотренных п.п. 2, 3, 7, 9 ч. 3 ст. 38 Закона N4452-VI оснований считать договор N1905 ничтожным".



Суд также пришел к выводу о том, что Плеяда должным выполнила свои обязательства по договору N1905, в том числе в части оплаты цены такого договора. Соответственно, права требования по договору N1905 не были получены компанией бесплатно. Кроме того, ссылки фонда на ничтожность договора N1905 на основании ч. 1 ч. 3 ст. 38 закона N4452-VI (бесплатность) противоречит ссылке самого фонда на п. 3 ч. 3 ст. 38 закона N4452-VI (занижение цены), поскольку эти два обстоятельства являются взаимоисключающими.



Кроме того, суд указывает на то, что не установлено наличие решения правления банка Михайловский или комиссии Национального банка Украины об определении компании связанным с банком лицом.



Итак, суд считает, что в нарушение вышеизложенных норм, комиссия по проверке сделок по своему усмотрению определила компанию Плеяда связанным с банком лицом, то есть, безосновательными являются ссылки ответчиков на п. 8 ч. 3 ст. 38 закона N4452-VI, поскольку Плеяда не была в установленном законом порядке определена в качестве связанного с банком Михайловский лицом.



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.