Россия требует у Ле Пен вернуть кредит на €9 млн
04.01.2017 14:41
Агентство по страхованию вкладов страны-агрессора требует вернуть долг по кредиту, выданному партии Марин Ле Пен
Марин Ле Пен (фото - EPA)
Российское Агентство по страхованию вкладов требует вернуть долг по кредиту, выданному партии Марин Ле Пен Национальный фронт. Об этом сообщает Эхо Москвы.
Кредит в €9 млн был выдан в 2014 году Первым Чешско-Российским банком.
Лицензия первого Чешско-Российского банка была отозвана этим летом. Финучреждение объявлено банкротом.
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