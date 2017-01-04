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Россия требует у Ле Пен вернуть кредит на €9 млн

04.01.2017 14:41
Агентство по страхованию вкладов страны-агрессора требует вернуть долг по кредиту, выданному партии Марин Ле Пен
Марин Ле Пен (фото - EPA)

Российское Агентство по страхованию вкладов требует вернуть долг по кредиту, выданному партии Марин Ле Пен Национальный фронт. Об этом сообщает Эхо Москвы.

Кредит в €9 млн был выдан в 2014 году Первым Чешско-Российским банком.

Лицензия первого Чешско-Российского банка была отозвана этим летом. Финучреждение объявлено банкротом.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Российская Федерация, Кредит
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