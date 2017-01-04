Россия требует у Ле Пен вернуть кредит на €9 млн

Агентство по страхованию вкладов страны-агрессора требует вернуть долг по кредиту, выданному партии Марин Ле Пен

Российское Агентство по страхованию вкладов требует вернуть долг по кредиту, выданному партии Марин Ле Пен Национальный фронт. Об этом сообщает Эхо Москвы.



Кредит в €9 млн был выдан в 2014 году Первым Чешско-Российским банком.



Лицензия первого Чешско-Российского банка была отозвана этим летом. Финучреждение объявлено банкротом.



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