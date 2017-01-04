ПриватБанк за два дня докапитализировали на 107 млрд грн

Суммарная докапитализация ПриватБанка 28-29 декабря достигла 107 млрд грн из лимита в 116,8 млрд грн

Суммарная докапитализация ПриватБанка 28-29 декабря достигла 107 млрд грн из лимита в 116,8 млрд грн. Об этом пишет FinClub.



"28 декабря 2016 года Национальная комиссия по ценным бумагам провела регистрацию выпуска акций ПриватБанка на общую сумму 116,8 млрд грн, срок размещения до 24 февраля 2017 года. В рамках частного размещения в декабре Минфин оплатил акции ОВГЗ на сумму 64 млрд грн (ценные бумаги с индексированной стоимостью на курс доллара) с доходностью 6% годовых и 43 млрд грн обычные ОВГЗ с доходностью около 10%", - уточняет пресс-служба финучреждения.



Оставшиеся менее 10 млрд грн могут быть вложены в капитал, если в этом будет потребность.



Перед покупкой банка у ФГВФЛ за 1 грн его уставный капитал был увеличен до 50,7 млрд грн за счет bail-in - конвертации в капитал необремененных обязательств банка и средств связанных лиц.



Ранее сегодня сообщалось, что, по данным НБУ, Министерство финансов накануне Нового года, возможно, выпустило для ПриватБанка ОВГЗ в общей сложности на 177 млрд грн.



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