К закрытию межбанка доллар подешевел на 40 копеек

В среду, 4 января, торги по доллару США открылись котировками 27,05/27,20, к закрытию котировки составили 26,60/26,67

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,55, максимальные - 27,05. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,65, максимальные - 27,20.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4441/0,4471, к закрытию котировки составили 0,4392/0,4406.

Торги по евро начались с котировок 28,2330/28,3859, к закрытию котировки составили 27,7863/27,8594.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"