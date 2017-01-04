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Fitch обновит рейтинги Привата после завершения докапитализации

04.01.2017 18:53
Снижение долгосрочного рейтинга ПриватБанка необходимо в связи с особенностями национализации, объясняет Fitch
Фото: EPA

Международное рейтинговое агентство Fitch сообщило, что долгосрочный рейтинг ПриватБанка в национальной валюте и национальный рейтинг остаются прежними. Агентство отмечает, что в настоящее время недостаточно информации о результатах капитализации банка.

Рейтинг жизнеспособности ПриватБанка также сохранен на уровне Е.

Fitch ожидает, что пересмотр и обновление рейтинга в иностранной валюте и рейтинга жизнеспособности банка произойдет после получения окончательной информации о его кредитном положении после рекапитализации.

Снижение долгосрочного рейтинга ПриватБанка с CCC до RD является необходимой технической процедурой, связанной с особенностями национализации банка, объясняют в агентстве.

Аналитики Fitch считают, что оплата акций ПриватБанка в объеме 107 млрд грн и положительные результаты докапитализации банка, в том числе за счет выпуска привязанных к валюте бондов, позволят банку обеспечить ликвидность его валютных обязательств. Поэтому есть перспектива повышения рейтингов до странового уровня.

Ранее сообщалось, что суммарная докапитализация ПриватБанка 28-29 декабря достигла 107 млрд грн из лимита в 116,8 млрд грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ПриватБанк, Банки и банковские услуги, Рейтинг
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