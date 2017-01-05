НБУ укрепил гривню на 50 копеек

Нацбанк повысил фициальный курс гривни на 50 копеек

На 5 января НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2669,2366 грн за $100;

2785,8822 грн за 100 евро;

4,4005 грн за 10 руб РФ.



На 30 декабря Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2719,0858 грн за $100;

2842,2604 грн за 100 евро;

4,5113 грн за 10 руб РФ.