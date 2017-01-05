Официальные курсы банковских металлов на 5.01.2016

Нацбанк Украины установил на 5 января следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 310765,87 грн;



серебро - 4382,89 грн;



платина - 247972,08 грн;



палладий - 188448,10 грн. Напомним, на 30 декабря были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 311580,04 грн;



серебро - 4366,85 грн;



платина - 244445,81 грн;



палладий - 183538,29 грн.

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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