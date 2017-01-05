Deutsche Bank должен США $95 млн за уклонение от налогов
Deutsche Bank готов выплатить штраф в $95 млн за уклонение от федеральных налогов в США. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции США.
"Правительство (США - ред.) заставило Deutsche Bank признать свои действия по уклонению от уплаты налогов и заплатить $95 млн в качестве ответственности за эти действия", - гласит сообщение.
Deutsche Bank пытался обойти налоговое законодательство США в 2000 году, используя фиктивную компанию.
Ранее сообщалось, что Deutsche Bank достиг мирового соглашения с Минюстом США в связи с исками о манипуляциях с ипотечными ценными бумагами, обеспеченными жилой недвижимостью. Крупнейший немецкий банк должен выплатить по этому дела $7,2 млрд (до этого речь шла о сумме $14 млрд). В ноябре сообщалось, что у банка отложено на уплату штрафа около €6 млрд.
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