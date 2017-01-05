 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  27.08  27.88   EUR:  28.00  29.18
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
Самообразование
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Deutsche Bank должен США $95 млн за уклонение от налогов

05.01.2017 10:10
Deutsche Bank далжен выплатить штраф в $95 млн за уклонение от уплаты налогов в США
Фото: EPA

Deutsche Bank готов выплатить штраф в $95 млн за уклонение от федеральных налогов в США. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции США.

"Правительство (США - ред.) заставило Deutsche Bank признать свои действия по уклонению от уплаты налогов и заплатить $95 млн в качестве ответственности за эти действия", - гласит сообщение.

Deutsche Bank пытался обойти налоговое законодательство США в 2000 году, используя фиктивную компанию.

Ранее сообщалось, что Deutsche Bank достиг мирового соглашения с Минюстом США в связи с исками о манипуляциях с ипотечными ценными бумагами, обеспеченными жилой недвижимостью. Крупнейший немецкий банк должен выплатить по этому дела $7,2 млрд (до этого речь шла о сумме $14 млрд). В ноябре сообщалось, что у банка отложено на уплату штрафа около €6 млрд.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Налогообложение, США, Deutsche Bank
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров