НБУ выдал двум банкам 656 млн грн рефинансирования

Вчера НБУ выдал двум финучреждениям кредиты рефинансирования на 656 млн грн по ставке 16%

Национальный банк Украины (НБУ) выдал двум банкам 656,5 млн грн рефинансирования. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.



"4 января состоялся очередной тендер по рефинансированию банков, по результатам которого удовлетворены заявки двух банков в общей сумме 656,5 млн грн по процентной ставке в размере 16% годовых", - уточняет НБУ.



Какие именно финучреждения получили рефинансирование, не уточняется.



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