НБУ выдал двум банкам 656 млн грн рефинансирования
Национальный банк Украины (НБУ) выдал двум банкам 656,5 млн грн рефинансирования. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.
"4 января состоялся очередной тендер по рефинансированию банков, по результатам которого удовлетворены заявки двух банков в общей сумме 656,5 млн грн по процентной ставке в размере 16% годовых", - уточняет НБУ.
Какие именно финучреждения получили рефинансирование, не уточняется.
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