Межбанк открылся котировками доллара 26,60/26,67

В четверг, 5 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,60/26,67 (данные на 10:14)*

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4417/0,4434.



Вместе с тем, торги по евро начались с котировок 28,0816/28,1555.





Динамика межбанковского курса на графике

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"