НБУ готов купить до $100 млн из-за избытка валюты на рынке
На текущей неделе (2-8 января 2017 г.) на межбанковском валютном рынке наблюдается временное избыточное предложение иностранной валюты, сформировавшееся в результате стечения новогодних выходных дней в Украине с рабочими днями в США и Европе. Об этом заявил директор департамента открытых рынков Национального банка Украины Сергей Пономаренко, сообщает пресс-служба регулятора.
"В течение этих дней валютная выручка, продолжала поступать через корреспондентские счета украинских банков в США и Европе и накапливалась для продажи в первые послепраздничные рабочие дни. Как следствие, предложение валюты на этой неделе преобладает над спросом на нее", - пояснил Пономаренко.
В связи с этим, чтобы предотвратить избыточные колебания обменного курса гривни и одновременно пополнить международные резервы, Национальный банк Украины сегодня, 5 января 2017 года, объявил о проведении аукциона по покупке иностранной валюты. Объем аукциона - до $100 млн.
Напомним, что на текущей неделе Нацбанк уже провел два аукциона по покупке валюты, при которых приобрел $23,8 млн для пополнения международных резервов.
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