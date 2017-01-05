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К закрытию межбанка доллар подешевел на 34 копейки

05.01.2017 17:20
В четверг, 5 января, торги по доллару США открылись котировками 26,60/26,67, к закрытию котировки составили 26,26/26,35

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,10, максимальные  - 26,60. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,33, максимальные - 26,67.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4417/0,4434, к закрытию котировки составили 0,4419/0,4438.

Торги по евро начались с котировок 28,0816/28,1555, к закрытию котировки составили 27,6832/27,7729.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: курсы валют, межбанк
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