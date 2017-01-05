Российскому миллионеру Гинеру принадлежит 84,3% акций PINbanka
Российскому бизнесмену Евгению Гинеру принадлежат 84,3% акций ПАО Первый инвестиционный банк (PINbank). Это следует из сведений о структуре собственности банка по состоянию на 15 декабря 2016 г., опубликованных на сайте финучреждения.
Напомним, Гинер является совладельцем компании VS Energy International Group и президентом российского футбольного клуба ЦСКА. VS Energy International Group принадлежит ряд активов в Украине: Киевоблэнерго, Одессаоблэнерго, Севастопольэнерго, Херсоноблэнерго, Днепроспецсталь им. А. М. Кузьмина, отель Премьер интернешнл. Также бенефициарами VS Energy является депутат Госдумы РФ Александр Бабаков, Михаил Воеводин и Сергей Шаповалов.
В начале декабря 2016 г. сообщалось, что Гинер стал владельцем 52,93% акций PINbank. Разрешение на покупку свыше половины акций ему выдал Антимонопольный комитет Украины.
PINbank был основан в 1997 г. По состоянию на 1 октября 2016 г. был отнесен Нацбанком Украины ко второй группе банков, занимая по размеру активов место в шестом десятке украинских банков.
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