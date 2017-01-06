Наличные курсы валют (данные на 10:00)
Средний курс продажи американской валюты вырос на 4,55 коп - до 27,8395 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,5 грн, минимальный курс продажи - также 27,5 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 9,03 коп и составляет 28,2600 грн, средний курс продажи вырос - на 17,40 коп до 29,4640 грн. Продать евро дороже можно за 28,85 грн, купить дешевле - за 28,9 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,8 коп и составляет 4,124 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 6,9 коп до 4,669 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,43 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,5 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
Продажа
|
Средний курс
|
26,9910
|
27,8395
|
0,4124
|
0,4669
|
28,2600
|
29,4640
|
Медиана
|
27,0000
|
27,8000
|
0,4250
|
0,4665
|
28,3000
|
29,5250
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 20 банкам Киева и Киевской области к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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