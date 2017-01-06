Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В пятницу, 6 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 0,40 коп до 26,9910 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 4,55 коп - до 27,8395 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,5 грн, минимальный курс продажи - также 27,5 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 9,03 коп и составляет 28,2600 грн, средний курс продажи вырос - на 17,40 коп до 29,4640 грн. Продать евро дороже можно за 28,85 грн, купить дешевле - за 28,9 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,8 коп и составляет 4,124 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 6,9 коп до 4,669 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,43 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,5 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка Продажа Средний курс 26,9910 27,8395 0,4124 0,4669 28,2600 29,4640 Медиана 27,0000 27,8000 0,4250 0,4665 28,3000 29,5250



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 20 банкам Киева и Киевской области к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)