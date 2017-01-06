Межбанк открылся котировками доллара 26,32/26,50

В пятницу, 6 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,32/26,50 (данные на 10:14)*

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4403/0,4438.



Вместе с тем, торги по евро начались с котировок 27,8702/28,0608.





Динамика межбанковского курса на графике

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"