НБУ поменял критерии отбора банков для валютных интервенций
Национальный банк Украины изменил критерии отбора банков для участия в валютной интервенции НБУ по новой форме с запрос относительно лучшего курса. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
В НБУ напоминают, что указанные изменения предусмотрены Стратегией валютных интервенций НБУ на 2016-2020 гг.
До сих пор отбор банков осуществлялся по единому принципу, обнародованному в начале ноября 2016 г.: каждый квартал избирались 20 банков, которые имели наибольший объем таких операций в предыдущем квартале.
Вместе с тем Национальный банк посчитал необходимым расширить критерии, повысив объективность и обоснованность отбора банков-участников валютной интервенции.
Отныне в валютной интервенции НБУ смогут участвовать 20 банков, которые по итогам предыдущего квартала имеют лучший общий рейтинг среди банков-участников межбанковского рынка. Этот общий рейтинг рассчитывается на основе места банка в каждом из трех составляющих рейтингов, построенных по трем критериям:
- объем операций банка по покупке и продаже иностранной валюты с другими субъектами рынка и Национальным банком (удельный вес такого критерия в рейтинге - 50%);
- объем операций банка с клиентами по покупке и продаже безналичной иностранной валюты (удельный вес в рейтинге - 30%);
- объем активов банка (удельный вес критерия в рейтинге - 20%).
Соответствующие изменения утверждены постановлением Правления Национального банка Украины от 5 января 2017 г. № 1 О внесении изменения в Положение о порядке и условиях торговли иностранной валютой. Они вступают в силу с 6 января 2017 г.
Напомним, ранее НБУ обнародовал данные о международных валютных резервах Украины.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
99740
-
45191
-
44942
-
16964
-
14732