НБУ поменял критерии отбора банков для валютных интервенций

Теперь банки, имеющие права на участие в интервенциях, будут определять по трем критериям

Национальный банк Украины изменил критерии отбора банков для участия в валютной интервенции НБУ по новой форме с запрос относительно лучшего курса. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В НБУ напоминают, что указанные изменения предусмотрены Стратегией валютных интервенций НБУ на 2016-2020 гг.

До сих пор отбор банков осуществлялся по единому принципу, обнародованному в начале ноября 2016 г.: каждый квартал избирались 20 банков, которые имели наибольший объем таких операций в предыдущем квартале.

Вместе с тем Национальный банк посчитал необходимым расширить критерии, повысив объективность и обоснованность отбора банков-участников валютной интервенции.

Отныне в валютной интервенции НБУ смогут участвовать 20 банков, которые по итогам предыдущего квартала имеют лучший общий рейтинг среди банков-участников межбанковского рынка. Этот общий рейтинг рассчитывается на основе места банка в каждом из трех составляющих рейтингов, построенных по трем критериям:

- объем операций банка по покупке и продаже иностранной валюты с другими субъектами рынка и Национальным банком (удельный вес такого критерия в рейтинге - 50%);

- объем операций банка с клиентами по покупке и продаже безналичной иностранной валюты (удельный вес в рейтинге - 30%);

- объем активов банка (удельный вес критерия в рейтинге - 20%).

Соответствующие изменения утверждены постановлением Правления Национального банка Украины от 5 января 2017 г. № 1 О внесении изменения в Положение о порядке и условиях торговли иностранной валютой. Они вступают в силу с 6 января 2017 г.

Напомним, ранее НБУ обнародовал данные о международных валютных резервах Украины.

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