Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В пятницу, 6 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 4,53 коп до 27,0403 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 6,47 коп - до 27,8587 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,65 грн, минимальный курс продажи - 27,7 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 14,97 коп и составляет 28,3193 грн, средний курс продажи вырос - на 16,63 коп до 29,4563 грн. Продать евро дороже можно за 28,85 грн, купить дешевле - за 28,9 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,2 коп и составляет 4,138 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 3,6 коп до 4,636 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,43 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,4 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка Продажа Средний курс 27,0403 27,8587 0,4138 0,4636 28,3193 29,4563 Медиана 27,0350 27,8250 0,4250 0,4650 28,4000 29,5000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам Киева и Киевской области к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)