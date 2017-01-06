Наличные курсы валют (данные на 12:00)
Средний курс продажи американской валюты вырос на 6,47 коп - до 27,8587 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,65 грн, минимальный курс продажи - 27,7 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 14,97 коп и составляет 28,3193 грн, средний курс продажи вырос - на 16,63 коп до 29,4563 грн. Продать евро дороже можно за 28,85 грн, купить дешевле - за 28,9 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,2 коп и составляет 4,138 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 3,6 коп до 4,636 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,43 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,4 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
Продажа
|
Средний курс
|
27,0403
|
27,8587
|
0,4138
|
0,4636
|
28,3193
|
29,4563
|
Медиана
|
27,0350
|
27,8250
|
0,4250
|
0,4650
|
28,4000
|
29,5000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам Киева и Киевской области к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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