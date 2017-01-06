ФГВФЛ в 2016 году получил от банков-банкротов 7 млрд грн
Выручка от продажи имущества банков-банкротов в 2016 году составила около 3 млрд грн. Об этом заявила директор департамента консолидированных продаж и управления активами Фонда гарантирования вкладов физических лиц Юлия Берещенко в эфире радио Вести.
"Мы еще подводим итоги года, поскольку процесс продаж и расчетов займёт еще пару недель. Окончательная статистика будет в середине января. Продажи - это всего лишь часть поступлений, которые мы имеем в качестве поступлений с банков, поскольку есть еще погашение задолженности", - уточнила она.
По словам представителя ФГВФЛ, некоторые заемщики, после того как Фонд выставляет их кредиты на продажу, погашают их либо частично, либо полностью.
"По итогу года, всех поступлений у нас около 7 млрд грн, включая продажи и погашения", - сказала Берещенко.
Она добавила, что ФГВФЛ присоединился к проекту ProZorro: "Те аукционы, которые проводятся по продаже активов неплатежеспособных банков, можно увидеть на сайте".
Напомним, ранее сообщалось, что по данным Фонда гарантирования вкладов, мошенники завладели рядом активов Дельта Банка, лицензия которого была отозвана Нацбанком 2 сентября 2016 г.
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