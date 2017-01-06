Доллар на межбанке подорожал на 58 копеек

Котировки доллара на межбанке выросли до 26,90/27,15

В пятницу, 6 января, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,32/26,50*, к 12:00 котировки составили 26,90/27,15.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,32, максимальные - 26,90. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,50, максимальные - 27,15.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4403/0,4438 к 12:00 котировки составили 0,4530/0,4576.



Вместе с тем, торги по евро начались с котировок 27,8702/28,0608, к 12:00 котировки составили 28,5247/28,7871.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"