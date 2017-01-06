НБУ продает $70 млн по курсу на 60 коп дороже, чем скупал вчера
Национальный банк Украины сегодня, 6 января, объявил о проведении валютного аукциона. Как сообщает официальный сайт регулятора, Нацбанк готов продать $70 млн.
Средневзвешенный курс аукциона установлен на уровне 26,9768 грн/долл, курс отсечения - 26,9 грн/долл.
Напомним, вчера, 5 января, в ходе валютного аукциона НБУ, напротив, покупал валюту. Объем закупок составил $67,8 млн. Средневзвешенный курс составил 26,3028 грн/долл, максимальный курс покупки валюты у банков составил 26,35 грн/долл, минимальный - 26,2375 грн/долл.
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