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НБУ продает $70 млн по курсу на 60 коп дороже, чем скупал вчера

06.01.2017 12:51
Средневзвешенный курс аукциона установлен на уровне 26,9768 грн/долл

Национальный банк Украины сегодня, 6 января, объявил о проведении валютного аукциона. Как сообщает официальный сайт регулятора, Нацбанк готов продать $70 млн.

Средневзвешенный курс аукциона установлен на уровне 26,9768 грн/долл, курс отсечения - 26,9 грн/долл.

Напомним, вчера, 5 января, в ходе валютного аукциона НБУ, напротив, покупал валюту. Объем закупок составил $67,8 млн. Средневзвешенный курс составил 26,3028 грн/долл, максимальный курс покупки валюты у банков составил 26,35 грн/долл, минимальный - 26,2375 грн/долл.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: НБУ, Валютный аукцион
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