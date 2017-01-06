К закрытию межбанка курс доллара снова превысил 27 гривень

К закрытию межбанка доллар подорожал на 73 копейки

В пятницу, 6 января, торги по доллару США открылись котировками 26,32/26,50, к закрытию котировки составили 27,05/27,25.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,32, максимальные - 27,05. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,50, максимальные - 27,25.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4403/0,4438, к закрытию котировки составили 0,4549/0,4586.

Торги по евро начались с котировок 27,8702/28,0608, к закрытию котировки составили 28,5296/28,7378.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"