НБУ укрепил гривню на 18 копеек

Нацбанк повысил официальный курс гривни на 18 копеек

На 10 октября НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2655,1695 грн за $100;

3118,7621 грн за 100 евро;

4,5531 грн за 10 руб РФ.



На 9 октября Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2673,9931 грн за $100;

3130,4437 грн за 100 евро;

4,6294 грн за 10 руб РФ.



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