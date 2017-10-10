Официальные курсы банковских металлов на 10.10.2017

Нацбанк Украины установил на 10 октября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 339529,80 грн;

серебро - 4492,55 грн;

платина - 241885,94 грн;

палладий - 250382,48 грн.

Напомним, на 9 октября были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 339115,80 грн;

серебро - 4445,51 грн;

платина - 243868,17 грн;

палладий - 248681,36 грн.

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