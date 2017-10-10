Наличные курсы валют (данные на 10:00)

Во вторник, 10 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 4,82 коп до 26,5665 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 2,63 коп - до 26,9200 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,71 грн, минимальный курс продажи - 26,8 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 4,58 коп и составляет 31,0945 грн, средний курс продажи вырос - на 4,03 коп до 31,7580 грн. Продать евро дороже можно за 31,3 грн, купить дешевле - за 31,65 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 7,5 коп и составляет 4,214 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,9 коп до 4,644 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - также 4,55 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,5665 26,9200 0,4214 0,4644 31,0945 31,7580 Медиана 26,6000 26,9000 0,4400 0,4650 31,1100 31,7000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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