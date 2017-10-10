Наличный доллар подешевел на 6 копеек

Во вторник, 10 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 6,60 коп до 26,5487 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 4,53 коп - до 26,9010 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,7 грн, минимальный курс продажи - 26,75 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 2,50 коп и составляет 31,0737 грн, средний курс продажи вырос - на 1,40 коп до 31,7317 грн. Продать евро дороже можно за 31,3 грн, купить дешевле - за 31,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,2 коп и составляет 4,277 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 3,5 коп до 4,639 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - также 4,55 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,5487 26,9010 0,4277 0,4639 31,0737 31,7317 Медиана 26,5700 26,9000 0,4400 0,4650 31,1000 31,7000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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