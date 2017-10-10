Котировки доллара на межбанке выросли до 26,58/26,61

Во вторник, 10 октября, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,51/26,54*, к 12:00 котировки составили 26,58/26,61

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,51, максимальные - 26,58. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,54, максимальные - 26,61.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4547/0,4558, к 12:00 котировки составили 0,4577/0,4588.



Торги по евро начались с котировок 31,2181/31,2508, к 12:00 котировки составили 31,3085/31,3439.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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